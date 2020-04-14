Геращенко облетел окрестности ЧАЭС, где бушевали лесные пожары: появились фото
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко поделился фотографиями, как сейчас выглядит местность возле ЧАЭС, где было ликвидировано пожар леса. Фотографии он выложил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вот так прямо сейчас выглядит местность, где еще вчера бушевало пламя. Сейчас местами остались лишь очаги тления, которые гасят с воздуха вертолеты, а там где может подъехать пожарная машина - люди. Наши спасатели в первую очередь защищали от огня объекты критической инфраструктуры. Не давали огню продвинуться в сторону города Припять, Чернобыльской атомной электростанции и хранилищ ядерных отходов", - написал Геращенко.
Как сообщалось в УНН ранее, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко вылетел в зону отчуждения вместе с главой ГСЧС для информирования населения по ликвидации пожаров.