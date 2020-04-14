Геращенко облетів околиці ЧАЕС, де вирували лісові пожежі: з’явилися фото
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко поділився фотографіями, як зараз виглядає місцевість поблизу ЧАЕС, де було ліквідовано пожежу лісів. Фотографії він виклав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ось так прямо зараз виглядає місцевість, де ще вчора вирувало полум'я. Зараз місцями залишилися лише осередки тління, які гасять з повітря вертольоти, а там де може під'їхати пожежна машина - люди. Наші рятувальники в першу чергу захищали від вогню об'єкти критичної інфраструктури. Не давали вогню просунутися в бік міста Прип'ять, Чорнобильської атомної електростанції і сховищ ядерних відходів", - написав Геращенко.
Як повідомлялося в УНН раніше, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вилетів в зону відчуження разом з головою ДСНС для інформування населення щодо ліквідації пожеж.