Геращенко назвал разборки в "ЛНР" бурей в стакане
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Народный депутат и советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook назвал разборки главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого и отстраненного от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета бурей в стакане, передает УНН.
“Сегодня в марионеточной террористической организации ЛНР, расположенной на временно оккупированной РФ территории Украины, началась буря в стакане,” — написал нардеп.
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Также он объяснил события в оккупированном Луганске конфликтом между местными террористами, которые пытаются поделить контрабанду.
“Один террорист, называющий себя "Министром МВД ЛНР", Игорь Корнет не поделил "грязные деньги" от потоков контрабанды и грабежа российской гуманитарки с другим террористом — "Жабой" (Игорем Плотницким),” — написал Геращенко.
Напомним, в центре оккупированного Луганска появились вооруженные люди без опознавательных знаков.