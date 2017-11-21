Геращенко назвал разборки в "ЛНР" бурей в стакане

“Сегодня в марионеточной террористической организации ЛНР, расположенной на временно оккупированной РФ территории Украины, началась буря в стакане,” — написал нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Луганской области задержали двух союзницей боевиков "ЛНР"

Также он объяснил события в оккупированном Луганске конфликтом между местными террористами, которые пытаются поделить контрабанду.

“Один террорист, называющий себя "Министром МВД ЛНР", Игорь Корнет не поделил "грязные деньги" от потоков контрабанды и грабежа российской гуманитарки с другим террористом — "Жабой" (Игорем Плотницким),” — написал Геращенко.

Напомним, в центре оккупированного Луганска появились вооруженные люди без опознавательных знаков.