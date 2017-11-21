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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 9485 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 25284 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 37659 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 44064 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 41942 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 100809 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11 марта, 06:59 • 98594 просмотра

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Геращенко назвал разборки в "ЛНР" бурей в стакане

Геращенко назвал разборки в "ЛНР" бурей в стакане

Киев  •  УНН

 • 10979 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Народный депутат и советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook назвал разборки главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого и отстраненного от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета бурей в стакане, передает УНН.

“Сегодня в марионеточной террористической организации ЛНР, расположенной на временно оккупированной РФ территории Украины, началась буря в стакане,” — написал нардеп.

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Также он объяснил события в оккупированном Луганске конфликтом между местными террористами, которые пытаются поделить контрабанду.

“Один террорист, называющий себя "Министром МВД ЛНР", Игорь Корнет не поделил "грязные деньги" от потоков контрабанды и грабежа российской гуманитарки с другим террористом — "Жабой" (Игорем Плотницким),” — написал Геращенко.

Напомним, в центре оккупированного Луганска появились вооруженные люди без опознавательных знаков.

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