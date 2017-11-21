Геращенко назвав розборки в "ЛНР" бурею в склянці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Народний депутат і радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook назвав розборки ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького і відстороненого від посади "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета бурею в склянці, передає УНН.
"Сьогодні в маріонетковій терористичній організації ЛНР, розташованої на тимчасово окупованій РФ території України, почалася буря в склянці," - написав нардеп.
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Також він пояснив події в окупованому Луганську конфліктом між місцевими терористами, які намагаються поділити контрабанду.
"Один терорист, який називає себе "Міністром МВС ЛНР", Ігор Корнет не поділив "брудні гроші" від потоків контрабанди і грабежу російської гуманітарки з іншим терористом - "Жабою" (Ігорем Плотницьким)," - написав Геращенко.
Нагадаємо, в центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди без розпізнавальних знаків.