Геращенко назвав розборки в "ЛНР" бурею в склянці

"Сьогодні в маріонетковій терористичній організації ЛНР, розташованої на тимчасово окупованій РФ території України, почалася буря в склянці," - написав нардеп.

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Також він пояснив події в окупованому Луганську конфліктом між місцевими терористами, які намагаються поділити контрабанду.

"Один терорист, який називає себе "Міністром МВС ЛНР", Ігор Корнет не поділив "брудні гроші" від потоків контрабанди і грабежу російської гуманітарки з іншим терористом - "Жабою" (Ігорем Плотницьким)," - написав Геращенко.

Нагадаємо, в центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди без розпізнавальних знаків.