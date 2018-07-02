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Геращенко назвала фамилии россиян, которых хотят обменять на украинцев

Геращенко назвала фамилии россиян, которых хотят обменять на украинцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Украина готова обменять 23 граждан РФ на удерживаемых в России и на оккупированных территориях украинцев. Об этом во время брифинга заявила вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.

“Я хочу озвучить фамилии тех граждан РФ, я имею на это соответствующее разрешение компетентных структур, кого мы готовы передать России для освобождения украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, наших ребят, которые удерживаются на оккупированном Донбассе, для всех них”, — сообщила И.Геращенко.

Так, по ее словам, Украина готова обменять таких россиян: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Нефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

“Это те граждане РФ, которые осужденные за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, или за участие в военных действиях на Донбассе, либо в их отношении идут судебные процессы”, — резюмировала И.Геращенко.

Как сообщал УНН, 28 июня И.Геращенко в ПАСЕ заявила, что Российская Федерация не ответила Украине на предложение по обмену 23 осужденных в Украине россиян за преступления на Донбассе на украинских политических заключенных, содержащихся в РФ.

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