Геращенко назвала прізвища росіян, яких хочуть обміняти на українців

“Я хочу озвучити прізвища тих громадян РФ, я маю на це відповідний дозвіл компетентних структур, кого ми готові передати Росії задля звільнення українців Сенцова, Кольченка, Сущенка, Гриба, Балуха, Панова, наших хлопців, які утримуються на окупованому Донбасі. задля всіх них”, — повідомила І.Геращенко.

Так, за її словами, Україна готова обміняти таких росіян: Агєєв Віктор, Баранов Олександр, Бусигін Анатолій, Валіхідіс Олександр, Висоцький В’ячеслав, Гаджієв Руслан, Гратов Валерій, Гречин Владислав, Доронін Олег, Єгоров Сергій, Іванов Валерій, Кемаковський Ігор, Коваліс Ольга, Кусакін Василь, Макаров Владислав, Нефьодов Євген, Одінцов Максим, Сєдін Олексій, Сідоров Денис, Сливка Максим, Черних Павел, Чубарова Лариса та Шаталов Євген.

“Це ті громадяни РФ, які засуджені за підготовку терактів в Одесі, Харкові, Києві, Херсоні, Тернополі, або за участь у військових діях на Донбасі, або стосовно них ідуть судові процеси”, — резюмувала І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, 28 червня І.Геращенко у ПАРЄ заявила, що Російська Федерація не відповіла Україні на пропозицію щодо обміну 23 засуджених в Україні росіян за злочини на Донбасі на українських політичних в’язнів, які утримуються в РФ.