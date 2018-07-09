Геращенко: на этой неделе мы должны дать старт министерству ветеранов

"На этой неделе мы должны дать старт ему", - отметила Геращенко.



Она считает, что создание министерства по вопросам ветеранов будет способствовать повышению уровня социальной защиты участников АТО.



Как сообщал УНН, парламентская фракция БПП поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность главы министерства по делам ветеранов.



Напомним, Премьер Гройсман призвал коалицию подать согласованную кандидатуру на министра по вопросам ветеранов.