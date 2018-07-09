Геращенко: на этой неделе мы должны дать старт министерству ветеранов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Первый вице-спикер Ирина Геращенко призывает депутатов на этой неделе принять решение необходимые для начала работы министерства по вопросам ветеранов. Об этом она заявила во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"На этой неделе мы должны дать старт ему", - отметила Геращенко.
Она считает, что создание министерства по вопросам ветеранов будет способствовать повышению уровня социальной защиты участников АТО.
Как сообщал УНН, парламентская фракция БПП поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность главы министерства по делам ветеранов.
Напомним, Премьер Гройсман призвал коалицию подать согласованную кандидатуру на министра по вопросам ветеранов.