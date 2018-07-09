Геращенко: на цьому тижні ми маємо дати старт міністерству ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Перший віце-спікер Ірина Геращенко закликає депутатів на цьому тижні ухвалити рішення необхідні для початку роботи міністерства з питань ветеранів. Про це вона заявила під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“На цьому тижні ми маємо дати старт йому”, - зазначила Геращенко.
Вона вважає, що створення міністерства з питань ветеранів сприятиме підвищенню рівню соціального захисту учасників АТО.
Как сообщал УНН, парламентська фракція БПП підтримала кандидатуру Ірини Фріз на посаду голови міністерства у справах ветеранів.
Нагадаємо, Прем'єр Гройсман закликав коаліцію подати узгоджену кандидатуру на міністра з питань ветеранів.