Геращенко: ждем от Янгланда официального обращения к Путину относительно политзаключенных

"Во вторник, накануне визита Генсека СЕ Турбйорна Янгланд в Москву мы с Владимиром Арьевым обратились к нему с письмом - требованием: поднять в РФ вопрос немедленного освобождения украинских политзаключенных. Если Янгланд готов обратиться к В. Путину с просьбой об освобождении В.Сенцова и других пленников Кремля - ​​он должен немедленно обратиться и добиваться их освобождения по гуманитарным причинам", - написала нардеп.



Как сообщал УНН, 20 июня Ягланд посещает в Москву, где планировал обсудить вопрос возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.



Геращенко отметила, что осознает, что вопрос об освобождении политзаключенных Янгланд может привязать к обещанию вернуть РФ в ПАСЕ без выполнения Россией резолюций Асамблеии по выполнению минских соглашений и деоккупации Крыма и Донбасса.



"Подчеркиваю, что немедленное освобождение заложников - это лишь одно из требований к РФ и только один из пунктов минских соглашений, где также говорится о прекращении огня, вывод иностранного оружия и техники и тд. И санкции против России, которая убивает Олега, воюет на Донбассе, мучает украинцев в тюрьмах, разрушает Донбасс, украла Крым, должны продолжаться до полной деоккупации украденных территорий", - говорится в сообщении Геращенко.



Однако, по ее словам, заложников необходимо освобождать немедленно, и это - обязанность Генсека СЕ - требовать от президента РФ, страны-члена СЕ, соблюдения международного гуманитарного права и освобождение всех незаконно удерживаемых украинский.



"Ждем официального обращения Янгланда к Путину с требованием освободить заложников и политзаключенных. И Олега, и всех остальных в тюрьмах РФ и на оккупированных территориях", - добавила она.