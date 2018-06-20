Геращенко: чекаємо від Янгланда офіційного звернення до Путіна щодо політв‘язнів

"У вівторок, напередодні візиту Генсека РЄ Турбйорна Янгланда в Москву ми з Володимиром Ар’євим звернулися до нього з листом - вимогою : підняти в РФ питання негайного звільнення українських політв‘язнів. Якщо Янгланд готовий звернутися до В. Путіна з проханням про звільнення О. Сенцова і інших бранців Кремля - він повинен негайно звернутися й добиватися їх звільнення з гуманітарних причин", - написала нардеп.



Як повідомляв УНН, 20 червня Ягланд відвідує в Москву, де планував обговорити питання повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.



Геращенко зазначила, що усвідомлює, що питання щодо звільнення політв‘язнів Янгланд може прив‘язати до обіцянки повернути РФ до ПАРЄ без виконання Росією резолюцій Асамблеіі щодо виконання мінських угод і деокупації Криму і Донбасу.



"Наголошую, що негайне звільнення заручників - це лише одна з вимог до РФ і лише один з пунктів мінських угод, де також йдеться про припинення вогню, виведення іноземної зброї і техніки і тд. Й санкції проти Росії, що вбиває Олега, воює на Донбасі, мучить українців в тюрмах, руйнує Донбас, вкрала Крим, мають тривати до повної деокупації вкрадених територій", - йдеться в повідомленні Геращенко.



Водночас, за її словами, заручників необхідно звільняти негайно, і це - обов‘язок Генсека РЄ - вимагати від президента РФ, країни-члена РЄ, дотримання міжнародного гуманітарного права й звільнення всіх незаконно утримуваних українців.



"Чекаємо офіційного звернення Янгланда до Путіна з вимогою звільнити заручників і політв‘язнів. І Олега, і всіх інших в тюрмах РФ і на окупованих територіях", - додала вона.