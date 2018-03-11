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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 46253 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 50617 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 100273 просмотра

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Георгий Тука: задержание Рубана не приведет к введении военного положения

Георгий Тука: задержание Рубана не приведет к введении военного положения

Киев  •  УНН

 • 13605 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что сейчас нет смысла вводить военное положение в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Новое время”.

“Я не вижу никакой логики, зачем президенту делать это сейчас. Можно по-разному относиться к нему, но человек он достаточно умный, образованный, прекрасно выстраивает причинно-следственные цепочки. Так зачем сейчас это делать?”, — заявил Тука.

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Заместитель отметил, что когда возглавлял в 2015 году Луганскую областную военно-гражданскую администрацию, то обращался к президенту Украины Петра Порошенко с просьбой ввести военное положение.

Тука отметил, что задержание Владимира Рубана не подтолкнет президента Украины к такому шагу.

Напомним, в эфире “5 канала” заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука заявил, что руководитель Центра освобождения пленных “Офицерский корпус” Владимир Рубан является марионеткой, его задержание — это только начало.

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