Георгий Тука: задержание Рубана не приведет к введении военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что сейчас нет смысла вводить военное положение в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Новое время”.
“Я не вижу никакой логики, зачем президенту делать это сейчас. Можно по-разному относиться к нему, но человек он достаточно умный, образованный, прекрасно выстраивает причинно-следственные цепочки. Так зачем сейчас это делать?”, — заявил Тука.
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Заместитель отметил, что когда возглавлял в 2015 году Луганскую областную военно-гражданскую администрацию, то обращался к президенту Украины Петра Порошенко с просьбой ввести военное положение.
Тука отметил, что задержание Владимира Рубана не подтолкнет президента Украины к такому шагу.
Напомним, в эфире “5 канала” заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука заявил, что руководитель Центра освобождения пленных “Офицерский корпус” Владимир Рубан является марионеткой, его задержание — это только начало.