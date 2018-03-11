Георгій Тука: затримання Рубана не призведе до введення воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що зараз немає сенсу вводити воєнний стан в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Новое время”.
“Я не бачу ніякої логіки, навіщо президенту робити це зараз. Можна по-різному ставитися до нього, але людина він досить розумна, освічена, прекрасно вибудовує причинно-наслідкові ланцюжки. Так навіщо зараз це робити?”, — заявив Тука.
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Заступник зазначив, що коли очолював у 2015 році Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію, то звертався до президента України Петра Порошенка з проханням ввести воєнний стан.
Тука зазначив, що затримання Володимира Рубана не підштовхне президента України до такого кроку.
Нагадаємо, в ефірі “5 каналу” заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука заявив, що керівник Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимир Рубан є маріонеткою, його затримання — це тільки початок.