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Геологи обнаружили подо льдом Антарктиды следы гор высотой с Гималаи

Киев • УНН

 • 1526 просмотра

Цирконы свидетельствуют о древних горах, сформировавшихся во время образования Гондваны. Их эрозия могла обогатить океаны и поддержать развитие жизни.

Геологи обнаружили подо льдом Антарктиды следы гор высотой с Гималаи

Ученые обнаружили геологические свидетельства того, что на территории Антарктиды во время формирования Гондваны существовали масштабные горные системы, подобные Гималаям. Их разрушение могло способствовать обогащению океанов питательными веществами и развитию животной жизни. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Earth and Planetary Science Letters, передает УНН.

Детали

Авторы работы Бей Чэнь и Иэн Кэмпбелл исследовали обломочные цирконы — минералы, состав и возраст которых помогают воссоздавать геологическую историю пород. Ученые пришли к выводу, что под антарктическим ледниковым покровом сохраняются корни древних гор, образовавшихся во время объединения Гондваны. Согласно их расчетам, в исследуемом кембрийском интервале около 46% цирконов в сводной глобальной базе данных происходили из Антарктиды. Среди зерен, связанных с образованием при высоком давлении, эта доля составляла 55%. Эти показатели характеризуют исследованную базу минералов, а не площадь древних гор.

Изучать скрытую подо льдом геологию материка помогают морские осадки у его побережья. Ледники разрушают породы и выносят их обломки в океан, где материал можно получить во время бурения морского дна.

В связанной работе, опубликованной в Communications Earth & Environment, Чэнь, Кэмпбелл и Ричард Аркулус проанализировали возраст и содержание микроэлементов в 1712 зернах циркона. Для части образцов также исследовали изотопный состав кислорода и гафния. Преобладающая возрастная группа минералов - 650–450 млн лет. Исследователи связывают ее с тектоническими процессами эпохи формирования Гондваны. По оценке авторов, происхождение исследованного материала охватывает области ледникового стока примерно с 90% территории Антарктиды.

Как древние горы могли повлиять на развитие жизни

Гипотеза о связи масштабного горообразования с развитием сложной жизни основывается на последствиях эрозии. Разрушение гор обеспечивало поступление в океаны питательных веществ, в частности фосфора и железа, которые поддерживали биологическую продуктивность. Согласно интерпретации авторов новой работы, усиление фотосинтеза и последующее захоронение органического углерода способствовали накоплению кислорода. Это могло создать благоприятные условия для развития животных и кембрийского взрыва - периода стремительного роста их разнообразия.

Контекст

В 2022 году исследователи Австралийского национального университета уже описывали древние "супергоры", которые могли достигать высоты Гималаев и простираться на расстояние до 8000 километров. Один из определенных ими этапов такого горообразования приходился на период 650–500 млн лет назад.

Напомним

Несколько ранее стало известно, что ученые идентифицировали редкую окаменелость динозавра из Антарктиды, которая десятилетиями хранилась в ящике.

Александра Василенко

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