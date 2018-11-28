Генштабу подчинили части Нацгвардии на время военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Генеральному штабу Вооруженных сил Украины подчинили некоторые части и подразделения Национальной гвардии Украины. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Генштаба ВСУ Радион Тимошенко, передает корреспондент УНН.
"По закону, Вооруженным силам Украины подчиняются соответственно части и подразделения Национальной гвардии Украины", - рассказал генерал.
Заместитель начальника Генштаба объяснил, что им будут подчиняться только те части и подразделения Нацгвардии, которые готовы к выполнению задач по назначению.
Как сообщал УНН, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует собрание оперативного резерва №1 в связи с введением военного положения.
Напомним, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Согласно указу Президента, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. Он вводится с 14:00 26 ноября 2018 года на 30 суток - до 14:00 26 декабря 2018 года.