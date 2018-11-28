Генштабу підпорядкували частини Нацгвардії на час воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Генеральному штабу Збройних сил України підпорядкували деякі частини та підрозділи Національної гвардії України. Про це сьогодні повідомив на прес-конференції заступник начальника Генштабу ЗСУ Радіон Тимошенко, передає кореспондент УНН.
“Згідно із законом, Збройним силам України підпорядковуються відповідно частини й підрозділи Національної гвардії України”, — розповів генерал.
Заступник начальника Генштабу пояснив, що їм будуть підпорядковуватися тільки ті частини й підрозділи Нацгвардії, які готові до виконання завдань за призначенням.
Як повідомляв УНН, Генеральний штаб Збройних сил України планує збори оперативного резерву №1 у зв’язку із запровадженням воєнного стану.
Нагадаємо, Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.
Згідно з указом Президента, воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. Він запроваджується з 14:00 26 листопада 2018 року на 30 діб — до 14:00 26 грудня 2018 року.