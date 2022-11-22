Генштаб ВСУ: уничтожено уже примерно 85 тысяч оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 85 000 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 22.11 ориентировочно такие:
• личного состава – примерно 85 000 (+400) человек,
• танков ‒ 2895 (+3) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 5827 (+5) ед,
• артиллерийских систем – 1882 (+12) ед,
• РСЗО – 395 (+2) ед,
• средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,
• самолетов – 278 (+0) ед,
• вертолетов – 261 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),
• крылатые ракеты – 480 (+0),
• корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 4393 (+15) ед,
• специальная техника – 161 (+0).
В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Напомним
На востоке за прошедшие сутки ВСУ отбили российских оккупантов возле 13 населенных пунктов.