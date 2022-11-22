Генштаб ВСУ: уничтожено уже примерно 85 тысяч оккупантов

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 22.11 ориентировочно такие:

• личного состава – примерно 85 000 (+400) человек,

• танков ‒ 2895 (+3) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 5827 (+5) ед,

• артиллерийских систем – 1882 (+12) ед,

• РСЗО – 395 (+2) ед,

• средства ПВО ‒ 209 (+0) ед,

• самолетов – 278 (+0) ед,

• вертолетов – 261 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),

• крылатые ракеты – 480 (+0),

• корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн – 4393 (+15) ед,

• специальная техника – 161 (+0).

В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Напомним

На востоке за прошедшие сутки ВСУ отбили российских оккупантов возле 13 населенных пунктов.