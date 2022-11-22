Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 85 тисяч окупантів

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 до 22.11 орієнтовно такі:

• особового складу ‒ приблизно 85 000 (+400) осіб,

• танків ‒ 2895 (+3) од,

• бойових броньованих машин ‒ 5827 (+5) од,

• артилерійських систем – 1882 (+12) од,

• РСЗВ – 395 (+2) од,

• засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

• літаків – 278 (+0) од,

• гелікоптерів – 261 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),

• крилаті ракети ‒ 480 (+0),

• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15) од,

• спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо

На сході минулої доби ЗСУ відбили російських окупантів біля 13 населених пунктів.