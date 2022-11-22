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Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 85 тисяч окупантів

Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 85 тисяч окупантів

Київ • УНН

 • 341285 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили вже приблизно 85 000 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 до 22.11 орієнтовно такі:

• особового складу ‒ приблизно 85 000 (+400) осіб,

• танків ‒ 2895 (+3) од,

• бойових броньованих машин ‒ 5827 (+5) од,

• артилерійських систем – 1882 (+12) од,

• РСЗВ – 395 (+2) од,

• засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

• літаків – 278 (+0) од,

• гелікоптерів – 261 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),

• крилаті ракети ‒ 480 (+0),

• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15) од,

• спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо

На сході минулої доби ЗСУ відбили російських окупантів біля 13 населених пунктів.

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