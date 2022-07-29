Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 40 500 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 40 500 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 29.07 ориентировочно такие:
• личного состава – примерно 40 500 (+270) человек ликвидировано,
• танков ‒ 1749 (+7) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 3987 (+8) ед,
• артиллерийских систем – 900 (+6) ед,
• РСЗО – 258 (+0) ед,
• средства ПВО – 117 (+0) ед,
• самолетов – 222 (+0) ед,
• вертолетов – 190 (+0) ед,
• БПЛА оперативно–тактического уровня – 731 (+2),
• крылатые ракеты – 174 (+0),
• корабли/катера – 15 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 2870 (+16) ед,
• специальная техника – 77 (+2).
В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Криворожском направлении.
Напомним
ВСУ успешно отбили вражеские штурмовые и наступательные действия в направлении Вершины и Семигорья. Также оккупанты пытались наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки – понесли потери и отошли.