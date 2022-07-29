Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 40 500 оккупантов

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 29.07 ориентировочно такие:

• личного состава – примерно 40 500 (+270) человек ликвидировано,

• танков ‒ 1749 (+7) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 3987 (+8) ед,

• артиллерийских систем – 900 (+6) ед,

• РСЗО – 258 (+0) ед,

• средства ПВО – 117 (+0) ед,

• самолетов – 222 (+0) ед,

• вертолетов – 190 (+0) ед,

• БПЛА оперативно–тактического уровня – 731 (+2),

• крылатые ракеты – 174 (+0),

• корабли/катера – 15 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн – 2870 (+16) ед,

• специальная техника – 77 (+2).

В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Криворожском направлении.

Напомним

ВСУ успешно отбили вражеские штурмовые и наступательные действия в направлении Вершины и Семигорья. Также оккупанты пытались наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки – понесли потери и отошли.