156 доба вторгнення: Генштаб розʼяснив ситуацію на лінії фронту

Деталі

Розпочалася 156 доба повномасштабного вторгнення росії в Україну.

На Сіверському напрямках ворог завдав ударів зі ствольної та реактивної артилерії в районах Пісків Чернігівської області та Журавки Сумської області. Тривають заходи інженерного обладнання позицій.

На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження з артилерії в районах 16-ти населених пунктів. Пара ворожих вертольотів Мі-8 завдала ударів неподалік Старого Салтова.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли в районах Курульки, Дібрівного, Норцівки, Мазанівки, Лозової, Шнурків, Гусарівки, Грушувахи, Вірнопілля та Мосьпанового.

На Краматорському напрямку активних дій з боку ворога не відзначалося. Противник обстріляв із ствольної, реактивної артилерії та танків райони 10-ти населених пунктів.

На Бахмутському напрямку здійснює обстріли неподалік Шумів, Бахмутського, Берестового, Покровського, Соледара, Яковлівки, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Зайцевого і Вершини. Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Соледара та Веселої Долини.

Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни успішно відбили. Противник намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, окрім обстрілів по лінії зіткнення, ворог завдав авіаудару неподалік Новоандріївки.

Ворожа розвідка боєм у напрямках Водяного та Пісків завершилась втратами та відступом. Противник намагався наступати в напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки. Зазнав втрат та відійшов.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 25-ти населених пунктів.

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Дніпропетровщина: окупанти обстріляли два райони.