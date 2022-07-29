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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 7725 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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156 доба вторгнення: Генштаб розʼяснив ситуацію на лінії фронту

156 доба вторгнення: Генштаб розʼяснив ситуацію на лінії фронту

Київ • УНН

 • 92630 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Генштаб у своєму ранковому зведені проінформував ситуацію на фронту на початку 156 доби повномасштабного вторгнення росії в Україну. Про це інформує УНН.

Деталі

Розпочалася 156 доба повномасштабного вторгнення росії в Україну.

На Сіверському напрямках ворог завдав ударів зі ствольної та реактивної артилерії в районах Пісків Чернігівської області та Журавки Сумської області. Тривають заходи інженерного обладнання позицій.

На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження з артилерії в районах 16-ти населених пунктів. Пара ворожих вертольотів Мі-8 завдала ударів неподалік Старого Салтова.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли в районах Курульки, Дібрівного, Норцівки, Мазанівки, Лозової, Шнурків, Гусарівки, Грушувахи, Вірнопілля та Мосьпанового.

На Краматорському напрямку активних дій з боку ворога не відзначалося. Противник обстріляв із ствольної, реактивної артилерії та танків райони 10-ти населених пунктів.

На Бахмутському напрямку здійснює обстріли неподалік Шумів, Бахмутського, Берестового, Покровського, Соледара, Яковлівки, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Зайцевого і Вершини. Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Соледара та Веселої Долини.

Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни успішно відбили. Противник намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, окрім обстрілів по лінії зіткнення, ворог завдав авіаудару неподалік Новоандріївки.

Ворожа розвідка боєм у напрямках Водяного та Пісків завершилась втратами та відступом. Противник намагався наступати в напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки. Зазнав втрат та відійшов.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 25-ти населених пунктів.

Нагадаємо

Дніпропетровщина: окупанти обстріляли два райони.

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