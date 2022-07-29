156 сутки вторжения: Генштаб разъяснил ситуацию на линии фронта
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Генштаб в своем утреннем своде проинформировал ситуацию на фронте в начале 156 суток полномасштабного вторжения россии в Украину. Об этом информирует УНН.
Детали
Начались 156 сутки полномасштабного вторжения россии в Украину.
На Северском направлении враг нанес удары по ствольной и реактивной артиллерии в районах Песков Черниговской области и Журавки Сумской области. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования позиций.
На Харьковском направлении противник производил огненное поражение по артиллерии в районах 16-ти населенных пунктов. Пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары неподалеку от Старого Салтова.
На Славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах Курульки, Дубровного, Норцовки, Мазановки, Лозовой, Шнурков, Гусаровки, Грушувахи, Вернополья и Мосьпаново.
На Краматорском направлении активных действий со стороны врага не отмечалось. Противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы 10 населенных пунктов.
На Бахмутском направлении совершает обстрелы неподалеку от Шумов, Бахмутского, Берестового, Покровского, Соледара, Яковлевки, Бахмута, Веселой Долины, Майского, Зайцева и Вершины. Оккупанты нанесли авиационных ударов неподалеку от Соледара и Веселой Долины.
Вражеские штурмовые и наступательные действия в направлении Вершины и Семигорья наши воины успешно отбили. Противник пытается вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, кроме обстрелов по линии столкновения, враг нанес авиаудар неподалеку от Новоандреевки.
Враждебная разведка боем в направлениях Водяного и Песков завершилась потерями и отступлением. Противник пытался наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки. Понес потери и отошел.
На Южнобужском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах 25 населенных пунктов.
Напомним
Днепропетровская область: оккупанты обстреляли два района.