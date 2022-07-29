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Дніпропетровщина: окупанти обстріляли два райони

Дніпропетровщина: окупанти обстріляли два райони

Київ • УНН

 • 208262 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони області. Про це пише УНН.

Деталі

Вночі ворог ударив по Нікопольському та Криворізькому районах.

По Нікополю російська армія поцілила з «Градів». Свідомо стріляли по житловому кварталу. Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджені 6 приватних будинків та господарчі споруди.

Зачепило лінію електропередач. Кілька тисяч нікопольчан приватного сектору залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади електриків.

Попередньо, люди не постраждали.

В місцях обстрілів розкидані уламки реактивних снарядів. Там працюють фахівці ДСНС.

У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду.

Нагадаємо

Ворог зранку відкрив вогонь по Харкову.

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