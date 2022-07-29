Дніпропетровщина: окупанти обстріляли два райони

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Вночі ворог ударив по Нікопольському та Криворізькому районах.

По Нікополю російська армія поцілила з «Градів». Свідомо стріляли по житловому кварталу. Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджені 6 приватних будинків та господарчі споруди.

Зачепило лінію електропередач. Кілька тисяч нікопольчан приватного сектору залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади електриків.

Попередньо, люди не постраждали.

В місцях обстрілів розкидані уламки реактивних снарядів. Там працюють фахівці ДСНС.

У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду.

Нагадаємо

Ворог зранку відкрив вогонь по Харкову.