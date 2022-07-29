Днепропетровская область: оккупанты обстреляли два района
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы области. Об этом пишет УНН.
Детали
Ночью враг ударил по Никопольскому и Криворожскому районам.
По Никополю русская армия попала из «Градов». Сознательно стреляли по жилому кварталу. Направили туда более 40 реактивных снарядов. Повреждены 6 частных домов и хозяйственные постройки.
Задело линию электропередач. Несколько тысяч никопольчан частного сектора остались без света. На месте работают аварийные бригады электриков.
Предварительно, люди не пострадали.
В местах обстрелов разбросаны обломки реактивных снарядов. Там работают специалисты ГСЧС.
В Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял Зеленодольскую общину.
Напомним
Враг утром открыл огонь по Харькову.