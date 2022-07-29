Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 40 500 окупантів

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 29.07 орієнтовно такі:

• особового складу – приблизно 40 500 (+270) осіб ліквідовано,

• танків ‒ 1749 (+7) од,

• бойових броньованих машин ‒ 3987 (+8) од,

• артилерійських систем – 900 (+6) од,

• РСЗВ – 258 (+0) од,

• засоби ППО – 117 (+0) од,

• літаків – 222 (+0) од,

• гелікоптерів – 190 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 731 (+2),

• крилаті ракети – 174 (+0),

• кораблі/катери – 15 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 2870 (+16) од,

• спеціальна техніка – 77 (+2).

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Криворізькому напрямку.

Нагадаємо

ЗСУ успішно відбили ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я. Також окупанти намагалися наступати в напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки – зазнали втрат та відійшли.