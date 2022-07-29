Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 40 500 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 40 500 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 29.07 орієнтовно такі:
• особового складу – приблизно 40 500 (+270) осіб ліквідовано,
• танків ‒ 1749 (+7) од,
• бойових броньованих машин ‒ 3987 (+8) од,
• артилерійських систем – 900 (+6) од,
• РСЗВ – 258 (+0) од,
• засоби ППО – 117 (+0) од,
• літаків – 222 (+0) од,
• гелікоптерів – 190 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 731 (+2),
• крилаті ракети – 174 (+0),
• кораблі/катери – 15 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 2870 (+16) од,
• спеціальна техніка – 77 (+2).
У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Криворізькому напрямку.
Нагадаємо
ЗСУ успішно відбили ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я. Також окупанти намагалися наступати в напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки – зазнали втрат та відійшли.