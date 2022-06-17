Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 33 150 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. С начала вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 33 150 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 17.06 ориентировочно такие:
личного состава – примерно 33 150 (+200) человек ликвидировано,
танков ‒ 1456 (+7) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3563 (+18) ед,
артиллерийских систем – 734 (+5) ед,
РСЗО – 233 (+3) ед,
средства ПВО – 97 (+0) ед,
самолетов – 215 (+2) ед,
вертолетов – 180 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2),
крылатые ракеты – 129 (+0),
корабли/катера – 13 (+0) ед ,
автомобильной техники и автоцистерн – 2496 (+2) ед,
специальная техника – 55 (+0).
В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Бахмутском направлении.
Напомним
Военно–морские силы ВСУ ракетами Harpoon ударили по буксиру черноморского флота России "Василий Бех", который вез российских военных к острову Змеиный и имел на борту ЗРК "ТОР".