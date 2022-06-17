Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 33 150 окупантів

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 17.06 орієнтовно такі:

особового складу – приблизно 33 150 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1456 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 3563 (+18) од,

артилерійських систем – 734 (+5) од,

РСЗВ – 233 (+3) од,

засоби ППО – 97 (+0) од,

літаків – 215 (+2) од,

гелікоптерів – 180 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 593 (+2),

крилаті ракети – 129 (+0),

кораблі/катери – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2496 (+2) од,

спеціальна техніка – 55 (+0).

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо

Військово–морські сили ЗСУ ракетами Harpoon вдарили по буксиру чорноморського флоту рф "Василій Бех", який віз російських військових до острова Зміїний та мав на борту ЗРК "ТОР".