Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 43 750 оккупантов и еще один вражеский вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 43 750 человек, 1876 танков, 195 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.08 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 43 750 (+200) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1876 (+12),
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- боевых бронированных машин ‒ 4141 (+15),
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- артиллерийских систем – 985 (+5),
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- РСЗО – 261 (+0),
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- средств ПВО - 136 (+0),
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- самолетов – 233 (+0),
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- вертолетов – 195 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 787 (+3),
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- крылатых ракет – 187 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 3044 (+5),
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- специальной техники – 92 (+1).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб информирует, что оккупанты вели штурмовые действия в направлении Тихоцкое-Долина, но без успеха и с потерями отошли.