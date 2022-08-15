Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 43 750 оккупантов и еще один вражеский вертолет

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.08 ориентировочно составляли:



личного состава - около 43 750 (+200) человек ликвидировано,



танков ‒ 1876 (+12),



боевых бронированных машин ‒ 4141 (+15),



артиллерийских систем – 985 (+5),



РСЗО – 261 (+0),



средств ПВО - 136 (+0),



самолетов – 233 (+0),



вертолетов – 195 (+1),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 787 (+3),



крылатых ракет – 187 (+0),



кораблей/катеров - 15 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн - 3044 (+5),



специальной техники – 92 (+1).



"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Генштаб информирует, что оккупанты вели штурмовые действия в направлении Тихоцкое-Долина, но без успеха и с потерями отошли.