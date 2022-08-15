Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 43 750 окупантів та ще один ворожий гелікоптер

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.08 орієнтовно становили:



особового складу - близько 43 750 (+200) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1876 (+12),



бойових броньованих машин ‒ 4141 (+15),



артилерійських систем – 985 (+5),



РСЗВ - 261 (+0),



засобів ППО - 136 (+0),



літаків – 233 (+0),



гелікоптерів – 195 (+1),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 787 (+3),



крилатих ракет - 187 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5),



спеціальної техніки - 92 (+1).



"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб інформує, що окупанти вели штурмові дії у напрямку Тихоцьке-Долина, але без успіху та з втратами відійшли.