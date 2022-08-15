Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 43 750 окупантів та ще один ворожий гелікоптер
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 43 750 осіб, 1876 танків, 195 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.08 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 43 750 (+200) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1876 (+12),
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- бойових броньованих машин ‒ 4141 (+15),
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- артилерійських систем – 985 (+5),
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- РСЗВ - 261 (+0),
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- засобів ППО - 136 (+0),
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- літаків – 233 (+0),
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- гелікоптерів – 195 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 787 (+3),
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- крилатих ракет - 187 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5),
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- спеціальної техніки - 92 (+1).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб інформує, що окупанти вели штурмові дії у напрямку Тихоцьке-Долина, але без успіху та з втратами відійшли.