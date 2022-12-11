Генштаб ВСУ: уничтожено более 94 тысяч оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 94 140 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 11.12 ориентировочно такие:
• личного состава ‒ примерно 94 140 (+380) человек,
• танков ‒ 2942 (+2) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 5920 (+3) ед,
• артиллерийских систем – 1928 (+1) ед,
• РСЗВ –3 97 (+0) ед,
• средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
• самолетов – 281 (+0) ед,
• вертолетов – 264 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1613 (+10),
• крылатые ракеты ‒ 592(+0),
• корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 4540 (+5) ед,
• специальная техника – 167 (+0).
Напомним
10 декабря ВСУ отбили атаки российской армии в районе 11 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.