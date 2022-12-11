Генштаб ЗСУ: знищено понад 94 тисячі окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили приблизно 94 140 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 до 11.12 орієнтовно такі:
• особового складу ‒ приблизно 94 140 (+380) осіб,
• танків ‒ 2942 (+2) од,
• бойових броньованих машин ‒ 5920 (+3) од,
• артилерійських систем – 1928 (+1) од,
• РСЗВ – 397 (+0) од,
• засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
• літаків – 281 (+0) од,
• гелікоптерів – 264 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1613 (+10),
• крилаті ракети ‒ 592 (+0),
• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4540 (+5) од,
• спеціальна техніка ‒ 167 (+0).
Нагадаємо
10 грудня ЗСУ відбили атаки російської армії в районі 11 населених пунктів Луганської та Донецької областей.