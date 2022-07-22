Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов достигло 39 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 39 тысяч человек и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.07 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 39 000 (+150) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1704 (+0),
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- боевых бронированных машин ‒ 3920 (+8),
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- артиллерийских систем – 863 (+4),
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- РСЗО – 251 (+0),
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- средств ПВО - 113 (+0),
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- самолетов – 221 (+0),
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- вертолетов – 188 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 713 (+3),
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- крылатых ракет – 167 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2803 (+22),
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- специальной техники – 72 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Украинским Вооруженным силам удалось остановить штурмовые действия оккупантов, атаковавших с территории Лисичанского НПЗ, – враг понес потери и отошел.