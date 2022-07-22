Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов достигло 39 тысяч

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.07 ориентировочно составляли:



личного состава - около 39 000 (+150) человек ликвидировано,



танков ‒ 1704 (+0),



боевых бронированных машин ‒ 3920 (+8),



артиллерийских систем – 863 (+4),



РСЗО – 251 (+0),



средств ПВО - 113 (+0),



самолетов – 221 (+0),



вертолетов – 188 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 713 (+3),



крылатых ракет – 167 (+0),



кораблей/катеров - 15 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн - 2803 (+22),



специальной техники – 72 (+0).



"Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Украинским Вооруженным силам удалось остановить штурмовые действия оккупантов, атаковавших с территории Лисичанского НПЗ, – враг понес потери и отошел.