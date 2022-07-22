Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів сягнула 39 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 39 тисяч осіб та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.07 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 39 000 (+150) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1704 (+0),
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- бойових броньованих машин ‒ 3920 (+8),
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- артилерійських систем – 863 (+4),
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- РСЗВ - 251 (+0),
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- засобів ППО - 113 (+0),
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- літаків – 221 (+0),
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- гелікоптерів – 188 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),
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- крилатих ракет - 167 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22),
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- спеціальної техніки - 72 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Українським Збройним силам вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ, – ворог зазнав втрат та відійшов.