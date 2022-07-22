Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів сягнула 39 тисяч

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.07 орієнтовно становили:



особового складу - близько 39 000 (+150) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1704 (+0),



бойових броньованих машин ‒ 3920 (+8),



артилерійських систем – 863 (+4),



РСЗВ - 251 (+0),



засобів ППО - 113 (+0),



літаків – 221 (+0),



гелікоптерів – 188 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),



крилатих ракет - 167 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22),



спеціальної техніки - 72 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Українським Збройним силам вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ, – ворог зазнав втрат та відійшов.