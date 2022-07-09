Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов превысило 37 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 37,2 тыс. человек, 1638 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.07 ориентировочно составляли:
-
- личного состава - около 37 200 (+300) человек ликвидировано,
-
- танков ‒ 1638 (+1),
-
- боевых бронированных машин ‒ 3815 (+4),
-
- артиллерийских систем – 832 (+4),
-
- РСЗО – 247 (+0),
-
- средств ПВО - 108 (+1),
-
- самолетов – 217 (+0),
-
- вертолетов – 187 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 674 (+5),
-
- крылатых ракет – 155 (+0),
-
- кораблей/катеров - 15 (+0),
-
- автомобильной техники и автоцистерн - 2687 (+2),
-
- спецтехники – 66 (+0).
-
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении", - сообщили в Генштабе.
Данные уточняются.
Дополнение
Генштаб информирует, что на Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григорьевки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются.