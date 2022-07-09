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Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов превысило 37 тысяч

Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов превысило 37 тысяч

Киев • УНН

 • 181156 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 37,2 тыс. человек, 1638 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.07 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 37 200 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1638 (+1),
  • боевых бронированных машин ‒ 3815 (+4),
  • артиллерийских систем – 832 (+4),
  • РСЗО – 247 (+0),
  • средств ПВО - 108 (+1),
  • самолетов – 217 (+0),
  • вертолетов – 187 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 674 (+5),
  • крылатых ракет – 155 (+0),
  • кораблей/катеров - 15 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2687 (+2),
  • спецтехники – 66 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении", - сообщили в Генштабе.

Данные уточняются.

Дополнение

Генштаб информирует, что на Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григорьевки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе населенного пункта Григоровка, бои продолжаются.

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