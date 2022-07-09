Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів перевищила 37 тисяч

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.07 орієнтовно становили:



особового складу - близько 37 200 (+300) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1638 (+1),



бойових броньованих машин ‒ 3815 (+4),



артилерійських систем – 832 (+4),



РСЗВ - 247 (+0),



засобів ППО - 108 (+1),



літаків – 217 (+0),



гелікоптерів – 187 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 674 (+5),



крилатих ракет - 155 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2687 (+2),



спецтехніки - 66 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", - повідомили у Генштабі.

Дані уточнюються.

Доповнення

Генштаб інформує, що на Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Краматорська. Штурмовими діями намагається просунутись в районі населеного пункту Григорівка, бої тривають.