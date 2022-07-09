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Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів перевищила 37 тисяч

Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів перевищила 37 тисяч

Київ • УНН

 • 181159 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 37,2 тис. осіб, 1638 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.07 орієнтовно становили:

  • особового складу - близько 37 200 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1638 (+1),
  • бойових броньованих машин ‒ 3815 (+4),
  • артилерійських систем – 832 (+4),
  • РСЗВ - 247 (+0),
  • засобів ППО - 108 (+1),
  • літаків – 217 (+0),
  • гелікоптерів – 187 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 674 (+5),
  • крилатих ракет - 155 (+0),
  • кораблів/катерів - 15 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2687 (+2),
  • спецтехніки - 66 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", - повідомили у Генштабі.

Дані уточнюються.

Доповнення

Генштаб інформує, що на Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Краматорська. Штурмовими діями намагається просунутись в районі населеного пункту Григорівка, бої тривають.

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