Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів перевищила 37 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 37,2 тис. осіб, 1638 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.07 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 37 200 (+300) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1638 (+1),
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- бойових броньованих машин ‒ 3815 (+4),
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- артилерійських систем – 832 (+4),
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- РСЗВ - 247 (+0),
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- засобів ППО - 108 (+1),
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- літаків – 217 (+0),
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- гелікоптерів – 187 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 674 (+5),
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- крилатих ракет - 155 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2687 (+2),
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- спецтехніки - 66 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", - повідомили у Генштабі.
Дані уточнюються.
Доповнення
Генштаб інформує, що на Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Краматорська. Штурмовими діями намагається просунутись в районі населеного пункту Григорівка, бої тривають.