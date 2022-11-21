Генштаб: уничтожено уже около 84,6 тыс. оккупантов и еще 6 танков

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.11 ориентировочно составляли:



личного состава – около 84 600 (+390) человек ликвидировано,



танков – 2892 (+6),



боевых бронированных машин ‒ 5822 (+5),



артиллерийских систем – 1870 (+2),



РСЗО – 393 (+0),



средств ПВО ‒ 209 (+0),



самолетов – 278 (+0),



вертолетов – 261 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),



крылатых ракет ‒ 480 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4378 (+7),



специальной техники – 161 (+0).



Данные уточняются.

Дополнение

В ОК "Юг" сообщили, что враг не обнажает юг Украины - силы и средства оккупантов там сохраняются.