Генштаб: уничтожено уже около 84,6 тыс. оккупантов и еще 6 танков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 84,6 тыс. человек, 2892 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.11 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 84 600 (+390) человек ликвидировано,
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- танков – 2892 (+6),
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- боевых бронированных машин ‒ 5822 (+5),
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- артиллерийских систем – 1870 (+2),
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- РСЗО – 393 (+0),
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- средств ПВО ‒ 209 (+0),
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- самолетов – 278 (+0),
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- вертолетов – 261 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0),
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- крылатых ракет ‒ 480 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4378 (+7),
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- специальной техники – 161 (+0).
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Данные уточняются.
Дополнение
В ОК "Юг" сообщили, что враг не обнажает юг Украины - силы и средства оккупантов там сохраняются.