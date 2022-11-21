Генштаб: знищено вже близько 84,6 тис. окупантів та ще 6 танків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 84,6 тис. осіб, 2892 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.11 орієнтовно становили:
-
- особового складу ‒ близько 84 600 (+390) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 2892 (+6),
-
- бойових броньованих машин ‒ 5822 (+5),
-
- артилерійських систем – 1870 (+2),
-
- РСЗВ – 393 (+0),
-
- засобів ППО ‒ 209 (+0),
-
- літаків – 278 (+0),
-
- гелікоптерів – 261 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
-
- крилатих ракет ‒ 480 (+0),
-
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7),
-
- спеціальної техніки ‒ 161 (+0).
-
Дані уточнюються.
Доповнення
В ОК "Південь" повідомили, що ворог не оголює південь України - сили та засоби окупантів там зберігаються.