Генштаб: знищено вже близько 84,6 тис. окупантів та ще 6 танків

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.11 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 84 600 (+390) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2892 (+6),



бойових броньованих машин ‒ 5822 (+5),



артилерійських систем – 1870 (+2),



РСЗВ – 393 (+0),



засобів ППО ‒ 209 (+0),



літаків – 278 (+0),



гелікоптерів – 261 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),



крилатих ракет ‒ 480 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7),



спеціальної техніки ‒ 161 (+0).



Дані уточнюються.

Доповнення

В ОК "Південь" повідомили, що ворог не оголює південь України - сили та засоби окупантів там зберігаються.