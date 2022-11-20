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Ворог не оголює південь України: сили та засоби окупантів там зберігаються – ОК «Південь»

Ворог не оголює південь України: сили та засоби окупантів там зберігаються – ОК «Південь»

Київ • УНН

 • 3802264 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Речниця командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телерадіомарафону повідомила, що ворог не відтягує свої сили з південної частини України, передає УНН.

Цитата

«Про оголення півдня не йдеться. Сили та засоби ворог там зберігає, зосереджує. Просто переформатовує на певні напрямки для того, щоб відвести від нашого ураження і мати можливість швидкого маневру для виходу на позиції з подальшим завданням ударів», - пояснила Гуменюк.

Вона звернулася до мешканців населених пунктів правого берега Дніпра, з тим, що вони зважали на підступність ворога та можливість нанесення ним ударів.

«Вони просто так не полишать це все. Не треба сподіватись на жести доброї волі. Пам'ятайте що все дається нам важкою роботою», - додала Гуменюк.

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