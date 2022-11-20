Ворог не оголює південь України: сили та засоби окупантів там зберігаються – ОК «Південь»

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«Про оголення півдня не йдеться. Сили та засоби ворог там зберігає, зосереджує. Просто переформатовує на певні напрямки для того, щоб відвести від нашого ураження і мати можливість швидкого маневру для виходу на позиції з подальшим завданням ударів», - пояснила Гуменюк.

Вона звернулася до мешканців населених пунктів правого берега Дніпра, з тим, що вони зважали на підступність ворога та можливість нанесення ним ударів.

«Вони просто так не полишать це все. Не треба сподіватись на жести доброї волі. Пам'ятайте що все дається нам важкою роботою», - додала Гуменюк.

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