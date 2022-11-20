Враг не обнажает юг Украины: силы и средства оккупантов там хранятся – ОК «Юг»

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«Об обнажении юга речь не идет. Силы и средства враг там хранит, сосредотачивает. Просто переформатирует на определенные направления для того, чтобы отвести от нашего поражения и иметь возможность быстрого маневра для выхода на позиции с последующей нанесением ударов», - пояснила Гуменюк.

Она обратилась к жителям населенных пунктов правого берега Днепра, с тем, что они учитывали коварство врага и возможность нанесения им ударов.

«Они просто так не оставят это все. Не надо надеяться на жесты доброй воли. Помните, что все дается нам тяжелой работой", - добавила Гуменюк.

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