Генштаб: уничтожено еще 690 оккупантов, два самолета и четыре вертолета врага
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 122 170 человек, 3152 танков, 289 самолетов, 281 вертолета и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 24.01.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 122 170 (+690) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 3152 (+2),
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- боевых бронированных машин ‒ 6284 (+8),
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- артиллерийских систем – 2148 (+2),
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- РСЗО – 448 (+1),
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- средств ПВО ‒ 220 (+0),
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- самолетов – 289 (+2),
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- вертолетов – 281 (+4),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3),
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- крылатых ракет ‒ 749 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4944 (+8),
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- специальной техники – 194 (+1).
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Дополнение
ВСУ за полчаса уничтожили три российских ударных вертолета Ка-52.