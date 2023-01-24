Генштаб: знищено ще 690 окупантів, два літаки та чотири гелікоптери ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 122 170 осіб, 3152 танків, 289 літаків, 281 гелікоптера та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 24.01.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 122 170 (+690) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3152 (+2),
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- бойових броньованих машин ‒ 6284 (+8),
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- артилерійських систем – 2148 (+2),
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- РСЗВ – 448 (+1),
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- засобів ППО ‒ 220 (+0),
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- літаків – 289 (+2),
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- гелікоптерів – 281 (+4),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1897 (+3),
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- крилатих ракет ‒ 749 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8),
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- спеціальної техніки ‒ 194 (+1).
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Доповнення
ЗСУ за пів години знищили три російські ударні вертольоти Ка-52.