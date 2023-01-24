Генштаб: знищено ще 690 окупантів, два літаки та чотири гелікоптери ворога

КИЇВ. 24 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 122 170 осіб, 3152 танків, 289 літаків, 281 гелікоптера та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.