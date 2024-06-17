На фронте сегодня враг наиболее активен на Покровском направлении, оккупанты несколько активизировались на Харьковском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 13 часов 17 июня, пишет УНН.

Детали

"Наибольшая активность оккупантов сегодня наблюдается на Покровском направлении. Силы обороны принимают все необходимые меры для недопущения продвижения вражеских подразделений в глубину территории Украины. В течение текущих суток количество боевых столкновений увеличилось до 52", - сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались. Здесь в настоящее время произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанска. Ситуация динамичная. Противник пытается потеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций при поддержке авиации. Сбросил на город две управляемые авиабомбы. Еще тремя КАБами российские террористы ударили по району Липцы и одной - неподалеку Захаровки. Авиаудары враг наносит из воздушного пространства российской федерации, со стороны Белгорода и Шебекино.

На Купянском направлении по состоянию на это время украинские воины отбили четыре атаки, еще одна - продолжается. Бои имели место возле Песчаного, Грековки и Макеевки. Захватчики несут потери, данные уточняются.

На Северском направлении с начала суток враг пытается прорвать нашу оборону в районах Иванодарьевки и Роздоловки, где в настоящее время идут бои. Атака возле села Выемка отбита.

На Покровском направлении противник не уменьшает интенсивности наступательных действий. Концентрирует усилия в районах Новоалександровки и Евгеновки, где в настоящее время продолжаются боевые столкновения в восьми локациях. Всего на этом направлении сегодня уже произошло 20 атак.

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На Кураховском направлении сейчас тоже бои. С начала суток вблизи Георгиевки, Парасковьевки и Красногоровки зафиксировано пять противостояний. У последнего населенного пункта одно - еще продолжается.

На Времовском направлении захватчики пытались безуспешно штурмовать наши позиции возле Старомайорского.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал украинских защитников на левом берегу Днепра, успеха не имел.

На остальных направлениях обстановка, как сообщается, существенных изменений не претерпела.

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