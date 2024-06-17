Генштаб: ворог дещо активізувалися на Харківському напрямку, найбільш активний - на Покровському

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 6710 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 67267 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 153621 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 149801 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 124471 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133501 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85407 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93282 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98885 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89726 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.7м/с
57%
Популярнi новини

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45815 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18876 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24865 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13412 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 7884 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 149797 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222841 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372544 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308544 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416682 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2030 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13569 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31499 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28322 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 124469 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Генштаб: ворог дещо активізувалися на Харківському напрямку, найбільш активний - на Покровському

Київ • УНН

 • 15304 перегляди

На Покровському напрямку противник сьогодні найбільш активний - вже відбулося 20 атак.

Генштаб: ворог дещо активізувалися на Харківському напрямку, найбільш активний - на Покровському

На фронті сьогодні ворог найбільш активний на Покровському напрямку, окупанти дещо активізувалися на Харківському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 13 годину 17 червня, пише УНН

Деталі

"Найбільша активність окупантів сьогодні спостерігається на Покровському напрямку. Сили оборони вживають всіх необхідних заходів для недопущення просування ворожих підрозділів в глибину території України. Протягом поточної доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 52", - повідомили у Генштабі.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися. Тут на даний час відбулося чотири бойових зіткнення у районі Вовчанська. Ситуація динамічна. Противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій за підтримки авіації. Скинув на місто дві керовані авіабомби. Ще трьома КАБами російські терористи вдарили по району Липців та однією – неподалік Захарівки. Авіаударів ворог завдає з повітряного простору російської федерації, з боку Бєлгорода та Шебекіного.

На Куп'янському напрямку станом на цей час українські воїни відбили чотири атаки, ще одна - триває. Бої мали місце біля Піщаного, Греківки та Макіївки. Загарбники зазнають втрат, дані уточнюються.

На Сіверському напрямку з початку доби ворог намагається прорвати нашу оборону в районах Іванодар’ївки та Роздолівки, де на цей час точаться бої. Атаку біля села Виїмка відбито.

На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності наступальних дій. Концентрує зусилля в районах Новоолександрівки та Євгенівки, де на цей час продовжуються бойові зіткнення у восьми локаціях. Загалом на цьому напрямку сьогодні вже відбулося 20 атак.

Сирський: характер дій армії рф суттєво не змінився, ворог основні зусилля зосереджує на Покровському напрямку17.06.24, 11:59 • 27135 переглядiв

На Курахівському напрямку зараз теж бої. З початку доби поблизу Георгіївки, Парасков’ївки та Красногорівки зафіксовано п’ять протистоянь. Біля останнього населеного пункту одне - ще триває.

На Времівському напрямку загарбники намагалися безуспішно штурмувати наші позиції біля Старомайорського.

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував українських захисників на лівому березі Дніпра, успіху не мав.

На решті напрямків обстановка, як повідомляється, суттєвих змін не зазнала.

Генштаб: сьогодні вже 42 бої, українські воїни захопили ворожий танк і полонених17.06.24, 11:45 • 31003 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Україна
Харків
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46