Генштаб: враг за сутки совершил 16 атак на Донбасс - все отбиты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Российские военные в течение суток совершили 16 атак на Донбассе, все были отражены подразделениями сил обороны, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
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"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток оккупанты совершили 16 атак, однако все они были отражены подразделениями сил обороны", - говорится в сообщении.
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По данным Генштаба, в целом, в течение суток, враг нанес 19 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.