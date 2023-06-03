Генштаб: враг за сутки совершил 16 атак на Донбасс - все отбиты

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"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток оккупанты совершили 16 атак, однако все они были отражены подразделениями сил обороны", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, в целом, в течение суток, враг нанес 19 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.



