Генштаб: ворог за добу здійснив 16 атак на Донбсі - всі відбиті
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Російські військові протягом доби здійснили 16 атак на Донбасі, всі були відбиті підрозділами сил оборони, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби окупанти здійснили 16 атак, проте всі вони були відбиті підрозділами сил оборони", - йдеться у повідомленні.
Додамо
За даними Генштабу, загалом, протягом доби, ворог завдав 19 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.