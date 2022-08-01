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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: враг прибег к штурмовым действиям в районах Соледара, Вершины и Бахмута, успеха не имел

Киев • УНН

 • 109983 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Враг штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, успеха не имел. Об этом говорится в сообщении Генштаба, передает УНН.

Цитата

"Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, успеха не имел, отошел", - говорится в сообщении.

Детали

На Бахмутском направлении противник задействовал для обстрелов танки и артиллерию недалеко от Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцева, Вершины, Кодемы, Веселого и Майского. Цинично нанес авиаудары по населенным пунктам Покровское, Новолуганское, Соледар, Вершина, Яковлевка, Бахмут и Кодема.

В районе Яковлевки враг пытался вести разведку силами разведывательной группы. Оккупанты обнаружены и понесли потери. Остатки группы скрылись, резюмировали в Генштабе.

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Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 41 030 человек, 1768 танков и сотен единиц военной техники.

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