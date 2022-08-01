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Генштаб: ворог вдався до штурмових дій в районах Соледара, Вершини та Бахмута, успіху не мав

Генштаб: ворог вдався до штурмових дій в районах Соледара, Вершини та Бахмута, успіху не мав

Київ • УНН

 • 109985 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Ворог штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районах Соледара, Вершини та Бахмута, успіху не мав. Про це йдеться у повідомленні Генштабу, передає УНН.

Цитата

"Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення в районах Соледара, Вершини та Бахмута, успіху не мав, відійшов", - йдеться у повідомленні.

Деталі

На Бахмутському напрямку противник задіяв для обстрілів танки та артилерію неподалік Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Веселого та Травневого. Цинічно завдав авіаударів по населених пунктах Покровське, Новолуганське, Соледар, Вершина, Яковлівка, Бахмут та Кодема.

В районі Яковлівки ворог намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Окупанти виявлені і зазнали втрат. Залишки групи втекли, резюмували у Генштабі.

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