Генштаб: в районах Глубокого и Волчанска на Харьковском направлении за сутки состоялось 12 боев

На фронте за прошедшие сутки произошло 130 боевых столкновений. Российские войска продолжают активно штурмовать на Покровском и Торецком направлениях. Также "горячо" было в районах Глубокого и Волчанска на Харьковском направлении, где состоялось 12 боев. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 19 июля, передает УНН.

По уточненной информации Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара четырьмя ракетами, 73 авиационных удара, применив, в частности, 101 КАБ. Кроме этого, совершил 4675 обстрелов, 139 из них - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 16 ударов по скоплениям военной техники и живой силы противника, поразили два пункта управления, два средства ПВО, четыре радиолокационных станции и станции РЭБ противника.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 12 боевых столкновений. Все - в районах Глубокого и Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении количество атак за минувшие сутки составляет 11. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Берестового.

На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак оккупантов неподалеку Макеевки, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении Силы обороны Украины отбили пять штурмовых действий. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Переездного, Спирного и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты, при поддержке авиации, прикладывали в районе Часового Яра.

Захватчики вчера продолжали активно действовать на Торецком направлении. В общем, враг 20 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Северного, Торецка и Нью-Йорка. Наносил авиаудары КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами.

На Покровском направлении украинские воины отбили 27 штурмов и атак в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

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На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки вблизи Красногоровки и Парасковиевки, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении состоялось шесть боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлениивраг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурма агрессора отражены украинскими воинами.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пунктов с территории рф, проводят диверсионно-разведывательную деятельность Украины.