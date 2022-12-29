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Генштаб: в период с 23 по 28 декабря было сбито 19 из 23 дронов-камикадзе

Генштаб: в период с 23 по 28 декабря было сбито 19 из 23 дронов-камикадзе

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. В период с 23 по 28 декабря россияне применили по Украине 23 дрона-камикадзе, уничтожено 19. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«В период с 23 по 28 декабря противник применил 23 дрона-камикадзе, в том числе 13 единиц прошлым днем. При этом силами и средствами с 23 декабря уничтожено 19 воздушных целей», – рассказал Громов.

Дополнение

Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время сегодняшней массированной атаки.

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