Генштаб: в период с 23 по 28 декабря было сбито 19 из 23 дронов-камикадзе

Цитата

«В период с 23 по 28 декабря противник применил 23 дрона-камикадзе, в том числе 13 единиц прошлым днем. При этом силами и средствами с 23 декабря уничтожено 19 воздушных целей», – рассказал Громов.

Дополнение

Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время сегодняшней массированной атаки.