Генштаб: в период с 23 по 28 декабря было сбито 19 из 23 дронов-камикадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В период с 23 по 28 декабря россияне применили по Украине 23 дрона-камикадзе, уничтожено 19. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«В период с 23 по 28 декабря противник применил 23 дрона-камикадзе, в том числе 13 единиц прошлым днем. При этом силами и средствами с 23 декабря уничтожено 19 воздушных целей», – рассказал Громов.
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