Генштаб: в період з 23 по 28 грудня було збито 19 з 23 дронів-камікадзе

Цитата

«В період з 23 по 28 грудня противник застосував 23 дрони-камікадзе, в тому числі 13 одиниць минулого дня. При цьому силами та засобами з 23 грудня знищено 19 повітряних цілей», - розповів Громов.

Доповнення

Сили оборони України збили 54 з 69 російських ракет під час сьогоднішньої масованої атаки.