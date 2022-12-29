Генштаб: в період з 23 по 28 грудня було збито 19 з 23 дронів-камікадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В період з 23 по 28 грудня росіяни застосували по Україні 23 дрони-камікадзе, знищено 19. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«В період з 23 по 28 грудня противник застосував 23 дрони-камікадзе, в тому числі 13 одиниць минулого дня. При цьому силами та засобами з 23 грудня знищено 19 повітряних цілей», - розповів Громов.
Доповнення
Сили оборони України збили 54 з 69 російських ракет під час сьогоднішньої масованої атаки.