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Генштаб: в період з 23 по 28 грудня було збито 19 з 23 дронів-камікадзе

Генштаб: в період з 23 по 28 грудня було збито 19 з 23 дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 264730 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. В період з 23 по 28 грудня росіяни застосували по Україні 23 дрони-камікадзе, знищено 19. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«В період з 23 по 28 грудня противник застосував 23 дрони-камікадзе, в тому числі 13 одиниць минулого дня. При цьому силами та засобами з 23 грудня знищено 19 повітряних цілей», - розповів Громов.

Доповнення

Сили оборони України збили 54 з 69 російських ракет під час сьогоднішньої масованої атаки.

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