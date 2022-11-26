Генштаб: в россии не успевают выполнять план осеннего призыва

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"Российское военно-политическое руководство начало получать доклады о реальном положении дел проведенной мобилизации и выполнения плана осеннего призыва на военную службу. Известно, что военнослужащие Калининградской области уже не выполняют планы осеннего призыва на срочную службу из-за уклонения призывников", — говорится в сообщении.

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Сообщения о плохо укомплектованных и плохо обеспеченных русских мобилизованных солдатах разделяют российское информационное пространство, обнажая напряжение между нарративами мобилизации, группы "вагнера" ​​и реальными усилиями россии пом’как шить моральные проблемы.