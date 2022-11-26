Генштаб: в россии не успевают выполнять план осеннего призыва
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Российское военно-политическое руководство начало получать доклады о реальном положении дел проведенной мобилизации о не выполнении плана осеннего призыва на военную службу.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на утренний отчет Генштаба.
Цитата
"Российское военно-политическое руководство начало получать доклады о реальном положении дел проведенной мобилизации и выполнения плана осеннего призыва на военную службу. Известно, что военнослужащие Калининградской области уже не выполняют планы осеннего призыва на срочную службу из-за уклонения призывников", — говорится в сообщении.
Добавим
Сообщения о плохо укомплектованных и плохо обеспеченных русских мобилизованных солдатах разделяют российское информационное пространство, обнажая напряжение между нарративами мобилизации, группы "вагнера" и реальными усилиями россии пом’как шить моральные проблемы.