Генштаб: у росії не встигають виконувати план осіннього призову

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"Російське військово-політичне керівництво почало отримувати доповіді про реальний стан справ проведеної мобілізації та виконання плану осіннього призову на військову службу. Відомо, що військомати Калінінградської області вже не виконують плани осіннього призову на строкову службу через ухилення призовників", — йдеться у повідомленні.

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Повідомлення про погано укомплектованих та погано забезпечених російських мобілізованих солдат розділяють російський інформаційний простір, оголюючи напругу між наративами мобілізації, групи "вагнера" та реальними зусиллями росії пом’якшити моральні проблеми.