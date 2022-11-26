Генштаб: у росії не встигають виконувати план осіннього призову
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Російське військово-політичне керівництво почало отримувати доповіді про реальний стан справ проведеної мобілізації про не виконання плану осіннього призову на військову службу.
Про це повідомляє УНН з посиланням на ранковий звіт Генштабу.
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"Російське військово-політичне керівництво почало отримувати доповіді про реальний стан справ проведеної мобілізації та виконання плану осіннього призову на військову службу. Відомо, що військомати Калінінградської області вже не виконують плани осіннього призову на строкову службу через ухилення призовників", — йдеться у повідомленні.
Додамо
Повідомлення про погано укомплектованих та погано забезпечених російських мобілізованих солдат розділяють російський інформаційний простір, оголюючи напругу між наративами мобілізації, групи "вагнера" та реальними зусиллями росії пом’якшити моральні проблеми.